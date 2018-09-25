Гэри Куртц, продюсер "Звездных войн": "Новая надежда" и "Империя наносит ответный удар", скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Wrap. Семья продюсера сообщила, что он умер от рака в понедельник, 24 сентября, в Лондоне.

"Уход Гэри будет ощущаться во всей "семье" "Звездных войн". Благодаря его вкладу в качестве продюсера наши истории были воплощены в жизнь на экране, несмотря на трудности и тяжелые условия съемки. Мое сердце сейчас с его семье", - поделился с изданием режиссер Джордж Лукас.

Помимо работы на съемках "Звездных войн" Куртц также известен как продюсер фильмов "Американские граффити" (1973), "Темный кристалл" (1982) и "Возвращение в страну Оз" (1985).

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