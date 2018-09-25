Скончался один из создателей "Звездных войн" [ Редактировать ]
Гэри Куртц, продюсер "Звездных войн": "Новая надежда" и "Империя наносит ответный удар", скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Wrap. Семья продюсера сообщила, что он умер от рака в понедельник, 24 сентября, в Лондоне.
"Уход Гэри будет ощущаться во всей "семье" "Звездных войн". Благодаря его вкладу в качестве продюсера наши истории были воплощены в жизнь на экране, несмотря на трудности и тяжелые условия съемки. Мое сердце сейчас с его семье", - поделился с изданием режиссер Джордж Лукас.
Помимо работы на съемках "Звездных войн" Куртц также известен как продюсер фильмов "Американские граффити" (1973), "Темный кристалл" (1982) и "Возвращение в страну Оз" (1985).
Ранее мы сообщали о том, что умер актер из легендарного фильма "Чужие".
по теме
Известную художницу избили картиной с ее же изображением
Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции. Мужчина подбежал к художнице и ударил ее по голове картиной с ее же изображением
Что посмотреть: самые ожидаемые премьеры осени
Какие именно новинки зрители ожидают больше всего
Что посмотреть: 5 фильмов о модной индустрии
Всем известно, что мода и кинематограф тесно связаны между собой. А стоит ли упоминать о том, какое значение для модной индустрии и кинематографа имело платье легендарного Юбера де Живанши на Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" или о знаменитом монологе Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada"?
Пол Маккартни возвращается на сцену с новым музыкальным альбомом
Как Илон Маск расслабился в прямом эфире, и почему Меган Маркл решил вернуться в кино - об этом и не только в нашем обзоре
Самые ожидаемые премьеры: 8 сериалов, которые нельзя пропустить
Осень уже близко, а значит и новый телевизионный сезон тоже. С сентября телеканалы и стриминговые платформы запускают несколько новых проектов, а также готовят продолжения любимых всеми сериалов.