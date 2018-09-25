Тим часом в одеській поліції озвучили п'ять версій щодо нападу на Олега Михайлика. Крім громадської діяльності потерпілого, правоохоронці не відкидають і особистих мотивів зловмисників. Озвучили деякі деталі слідства. Зокрема те, що на місці злочину не виявили гільз, тож нападники, ймовірно, стріляли з нагана.

"Первая связана с его общественной деятельностью, вторая - связана с проблематикой по Золотому берегу, третья - по Успеху, четвертая - личностные отношения и пятая - неустановленными лицами из хулиганских побуждений. Создана усиленная оператовно следственная группа под процессуальнім руководством областной прокуратури, туда вошли следователи, розіскники убойного отдела, также оперативник служби безопастности", - говорит Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.

Нагадаю, на одеського борця проти незаконних забудов Олега Михайлика напали в суботу ввечері. З вогнепальним пораненням, у стані клінічної смерті, - його доправили до лікарні. Зараз потерпілому вже краще, але попереду ще операція.