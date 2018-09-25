До Малайзії намагалися ввести сотні екзотичних тварин [ Редактировать ]
Малайзійські прикордонники затримали нелегалів, які намагалися ввезти в країну чотири сотні екзотичних тварин. Серед них - орангутанги, крокодили, рідкісні папуги та рептилії. Такий "товар" прямував з Індонезії.
Його переправляли на човні, у пластикових контейнерах. Малайзія вважається одним із центрів незаконної торгівлі дикими тваринами.
по теме
На Сумщині лікар попався на хабарі
На Сумщині на хабарі викрили голову лікарсько-кваліфікаційної комісії. Він вимагав від місцевого жителя-учасника АТО 140 тисяч гривень
У Перу врятували заблукалих пінгвінів
У Перу врятували двійко заблукалих пінгвінів. Їх помітили місцеві жителі поблизу зрошувального каналу неподалік портового міста Чимботе
У Рівному затримали авто з ящиком патронів
Автомобіль, набитий ящиками патронів, затримали в Рівному. Водій привернув увагу патрульних тим, що перетнув подвійну суцільну смугу. В машині було ще четверо пасажирів. Авто зупинили і обшукали
Огромный мейн-кун покорил выставку кошек (фото)
22-23 сентября во Львове прошла выставка кошек "Cat-вернисаж"
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания