Малайзійські прикордонники затримали нелегалів, які намагалися ввезти в країну чотири сотні екзотичних тварин. Серед них - орангутанги, крокодили, рідкісні папуги та рептилії. Такий "товар" прямував з Індонезії.

Його переправляли на човні, у пластикових контейнерах. Малайзія вважається одним із центрів незаконної торгівлі дикими тваринами.