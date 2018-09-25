У Перу врятували заблукалих пінгвінів [ Редактировать ]
У Перу врятували двійко заблукалих пінгвінів. Їх помітили місцеві жителі поблизу зрошувального каналу неподалік портового міста Чимботе. Малі виглядали розгубленими, а на їхніх лапах був колючий дріт.
Припускають, що вони потрапили до міста з Національного парку. Про пінгвінів повідомили поліції та працівникам заповідника.
А поки чекали на їхній приїзд, люди навіть дали птахам імена "Кабо" та "Ковальські" на честь персонажів мультфільму "Мадагаскар".
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