Припускають, що вони потрапили до міста з Національного парку

У Перу врятували двійко заблукалих пінгвінів. Їх помітили місцеві жителі поблизу зрошувального каналу неподалік портового міста Чимботе. Малі виглядали розгубленими, а на їхніх лапах був колючий дріт.

Припускають, що вони потрапили до міста з Національного парку. Про пінгвінів повідомили поліції та працівникам заповідника.

А поки чекали на їхній приїзд, люди навіть дали птахам імена "Кабо" та "Ковальські" на честь персонажів мультфільму "Мадагаскар".