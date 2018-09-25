У Бангладеш змагалися у перегонах на човнах [ Редактировать ]
Щорічні перегони на човнах відбулися у Бангладеш. змагалися гребці на річці неподалік від столиці - дакки. Тисячі людей прийшли подивитися на захід. Участь беруть команди з півсотні веслярів, на традиційних човнах.
Усі вони вбираються в яскраві костюми. Гребуть під супровід живої народної музики. Такі змагання у Бангладеш влаштовують вже кілька століть.
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