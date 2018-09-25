Знахідка десятиліття. Поблизу узбережжя Португалії знайшли корабель, який затонув 400 років тому. Навколо нього розкидано китайську порцеляну, спеції у посудинах, бронзові гармати з португальським гербом, а також мушлі каурі, які раніше слугували валютою.

Тож припускають, що це було торговельне судно, яке поверталося до Португалії з Індії.