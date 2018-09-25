Под Киевом авто провалилось под асфальт (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 сентября, в Сквире Киевской области автомобиль провалился в яму на дороге. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные на Facebook-странице "Сквира Форум".
О пострадавших не сообщается.
Судя по фото и видео, на дороге образовался огромный провал, куда упала вся передняя часть автомобиля. Транспортное средство оказалось почти в вертикальном положении.
Автомобиль вытащили при помощи подъемного крана.
Ранее мы писали о том, что в Киеве в автомобиль "прилетел" телевизор.
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