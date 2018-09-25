В понедельник, 24 сентября, в Сквире Киевской области автомобиль провалился в яму на дороге. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные на Facebook-странице "Сквира Форум".

О пострадавших не сообщается.

Судя по фото и видео, на дороге образовался огромный провал, куда упала вся передняя часть автомобиля. Транспортное средство оказалось почти в вертикальном положении.

Автомобиль вытащили при помощи подъемного крана.

Ранее мы писали о том, что в Киеве в автомобиль "прилетел" телевизор.