Отруєння на Тернопільщині: поліція чекає результатів експертизи [ Редактировать ]
Кримінальну справу за фактом масового отруєння жителів Тернопільщини агрохімікатами - досі не відкрили. У поліції заявили - не можуть цього зробити, бо ще немає результатів експертизи Держпродспоживслужби.
нагадаю, дві з половиною сотні жителів села Іване-Пусте, серед них майже сотня дітей, отруїлися минулого тижня. Після того, як місцева агрофірма обробила поля соняшника.
Усім потерпілим надали меддопомогу і відпустили додому. Фахівці обласного лабораторного центру виявили порушення в обробці сільгосп-культур - зокрема, недбале поводження з гербіцидами. Народні депутати вже вимагають від агрохолдингу - компенсувати постраждалим вартість лікування.
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