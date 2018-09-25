Кримінальну справу за фактом масового отруєння жителів Тернопільщини агрохімікатами - досі не відкрили. У поліції заявили - не можуть цього зробити, бо ще немає результатів експертизи Держпродспоживслужби.

нагадаю, дві з половиною сотні жителів села Іване-Пусте, серед них майже сотня дітей, отруїлися минулого тижня. Після того, як місцева агрофірма обробила поля соняшника.

Усім потерпілим надали меддопомогу і відпустили додому. Фахівці обласного лабораторного центру виявили порушення в обробці сільгосп-культур - зокрема, недбале поводження з гербіцидами. Народні депутати вже вимагають від агрохолдингу - компенсувати постраждалим вартість лікування.