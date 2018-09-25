На Сумщині на хабарі викрили голову лікарсько-кваліфікаційної комісії. Він вимагав від місцевого жителя-учасника АТО 140 тисяч гривень. Натомість обіцяв посприяти в отриманні групи інвалідності, на яку чоловік і так мав законне право.

Здирника правоохоронці затримали "на гарячому" - під час одержання частини суми. Відкрито кримінальне провадження.