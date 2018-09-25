Санкции США против Ирана: ЕС разработает механизм для обхода запретов [ Редактировать ]
Европейский союз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает DW.
Сообщается, что с таким заявлением Могерини выступила в Нью-Йорке после встречи с участниками ядерной сделки. Отметим, Британия, Франция, Германия, Россия и Китай придерживаются мнения, что Тегеран соблюдает соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.
По словам Могерини, новый финансовый институт позволит европейским компаниям развивать экономические отношения с Ираном без риска попасть под санкции Вашингтона.
Ранее мы писали о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз обсуждать санкции против России.
по теме
ЕС запускает санкции против России
Решение Совета Европейского союза о продлении индивидуальных санкций против России вступит в силу.
Санкции против России: Венгрия призвала ЕС к обсуждениям
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз обсуждать санкции против России
США помогут Украине с обороноспособностью
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов улучшать обороноспособность украинского государства
Конституционный суд начал работу в полном составе
В понедельник утром, 24 сентября, в зале Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия присяги судьями Ириной Завгородний и Олегом Первомайским
США предъявят новые обвинения Китаю
Вашингтон планирует развернуть широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний