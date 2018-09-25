25 сентября в Киеве на Столичном шоссе Mercedes Sprinter насмерть сбил женщину. Жуткое ДТП произошло около 00:40. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, пишет "Информатор".

Водитель автомобиля рассказал, что ехал по Столичному шоссе в сторону Подола. В районе станции метро "Выдубичи, в неположенном для перехода месте, на дорогу выбежала женщины. Он попытался ее объехать и тормозить, но безрезультатно. Женщина попала под колеса ровно посередине микроавтобуса.

Чиатйте также, пьяный водитель перевернулся на крышу и разбил несколько машин.

Фото: Информатор