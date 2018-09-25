Крушение пропавшего "Боинга" показали на видео [ Редактировать ]
В National Geographic показали компьютерную модель атмосферного явления, которое, скорее всего, поглотило Боинг в 2014 году.
Рейс MH-370 Малайзийских авиалиний исчез над Индийским океаном в марте 2014 года. Специалисты воссоздали возможные условия и предполагают, что лайнер попал в "смертельную воронку".
Боинг остался без топлива и не смог выбраться из атмосферной ловушки.
На кадрах видно, что самолет серьезно отклонился от курса и около шести часов летел в ложном направлении. Боинг оказался над океаном, когда у него закончилось топливо.
Обломки самолета после крушения находили на островах в Индийском океане.
Ранее мы писали о том, что в Сочи загорелся самолет Boeing с 166 пассажирами.
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