В одной из воинских частей на Донбассе взорвался миномет Молот. Инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил. В результате взрыва пострадали трое военных, пишет "Интерфакс-Украина".

Как рассказал представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб, в результате инцидента трое военных получили ранения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", - заявил представитель пресс-центра ООС Алексей Тригуб.

Он также сообщил, что пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики понесли потери.