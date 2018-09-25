ЧП на Донбассе: взорвался миномет, есть раненые [ Редактировать ]
В одной из воинских частей на Донбассе взорвался миномет Молот. Инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил. В результате взрыва пострадали трое военных, пишет "Интерфакс-Украина".
Как рассказал представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб, в результате инцидента трое военных получили ранения, сообщает Интерфакс-Украина.
"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", - заявил представитель пресс-центра ООС Алексей Тригуб.
Он также сообщил, что пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние удовлетворительное.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики понесли потери.
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