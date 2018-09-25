Основатели Instagram покидают компанию [ Редактировать ]
Создатели социальной сети для обмена фотографиями Instagram объявили о своем уходе из компании. Кевин Систром и Майк Кригер намерны уйти в отставку в ближайшее время, пишет Reuters.
В заявлении Систрома, опубликованном на сайте Instagram, говорится, что создатели сервиса "готовы к новой части" в их жизни. Он пояснил, что он и Майк Кригер решили отдохнуть для того, чтобы "снова открыть в себе любознательность и креатив".
Руководство компании Facebook, которая владеет сервисом Instagram, пока не прокомментировали решение Систрома и Кригера. Читайте также, как получить голубую галочку в Instagram.
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