Пользователи массово жалуются на iPhone XS и XS Max [ Редактировать ]
Пользователи, которые успели протестировать новые iPhone XS и XS Max жалуются на проблемы с флагманом. Так, люди возмущены сигналом сотовой связи, а также плохой работой Wi-Fi. По их словам, из-за неполадок новые смартфоны работают хуже прежних гаджетов. Об этом пишет The Verge
По информации, предоставленной пользователями, причины неполадок кроются не в конкретных операторах или моделях роутера.
При этом известно, что новые "яблочные" флагманы оснащены ускоренными модулями LTE и Wi-Fi, которые должны обеспечивать лучшую скорость, в сравнении с предшественниками.
Владельцы смартфонов надеются, что производитель в скором времени выпустит обновление iOS, которое улучшит ситуацию.
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