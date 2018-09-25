Невеста не дожила до свадьбы и трагически умерла на девичнике [ Редактировать ]
В Австрии 26-летняя девушка по имени Ясмин Шварнтхорер трагически погибла на собственном девичнике. Девушка с подругами каталась в прицепе, который был прикреплен к трактору. На повороте он врезался в каменную стену. Об этом пишет Mirror.
Шварнтхорер оперативно доставили в больницу, где ей сделали операцию. Однако спустя несколько дней она скончалась.
Известно, что управлял трактором 25-летний брат невесты Патрик. Причиной трагедии стал неудачный маневр, вследствие которого трактор перевернулся.
В целом в прицепе находилось 15 девушек, из которых две еще находятся в госпитале, пять получили серьезные травмы, а семь - легкие ушибы.
Ранее мы писали о том, что невеста вышла замуж и скончалась.
по теме
В Ивано-Франковской области произошла серия самоубийств
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции
Пользователи массово жалуются на iPhone XS и XS Max
Пользователи, которые успели протестировать новые iPhone XS и XS Max жалуются на проблемы с флагманом
Основатели Instagram покидают компанию
Создатели социальной сети для обмена фотографиями Instagram объявили о своем уходе из компании
"Мисс Украина-2018": лишенная короны девушка заявила о дискриминации
Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко заявила о дискриминации
Крушение пропавшего "Боинга" показали на видео
В National Geographic показали компьютерную модель атмосферного явления, которое, скорее всего, поглотило Боинг в 2014 году