В Австрии 26-летняя девушка по имени Ясмин Шварнтхорер трагически погибла на собственном девичнике. Девушка с подругами каталась в прицепе, который был прикреплен к трактору. На повороте он врезался в каменную стену. Об этом пишет Mirror.

Шварнтхорер оперативно доставили в больницу, где ей сделали операцию. Однако спустя несколько дней она скончалась.

Известно, что управлял трактором 25-летний брат невесты Патрик. Причиной трагедии стал неудачный маневр, вследствие которого трактор перевернулся.

В целом в прицепе находилось 15 девушек, из которых две еще находятся в госпитале, пять получили серьезные травмы, а семь - легкие ушибы.

Ранее мы писали о том, что невеста вышла замуж и скончалась.