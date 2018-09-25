На Прикарпатті закінчилася доросла вакцина проти кору [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість хворих на кір. За останній тиждень занедужало понад півтисячі осіб. Найбільше в західних областях - на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Детальніше про ситуацію розкажуть мої колеги.
Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня. З діагнозом кір тут майже два десятки пацієнтів. І більшість діти.
"Хворіє не привитий прошарок населення, ті діти які не отримали ще щеплення. І ті дорослі які колись не отримали. І тому така ситуація і спостерігається", - говорить Уляна Недоступ, лікар-інфекціоніст Івано-франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Невакцинованих дітей взагалі не мали би допускати до навчання в школах та садочках. Такі рекомендації Мінохорони здоров'я на початку вересня розіслало в усі регіони. У школі номер сім Івано-Франківська про них знають. Та все ж учнів без щеплення, а їх близько десяти відсотків - на заняття пускають.
"3 цю інформацію ми довели до батьків, того року була проведена дуже велика робота з батьками, дуже багато батьків привили своїх дітей деякі батьки обіцяють що теж зроблять але дуже всі бояться цієї індійської прививки від кору чекають якоїсь кращої", - говорить Марія Попович, директор школи №7 Івано-Франківська.
Не виключають, що доки батьки чекатимуть кращого препарату закінчиться й той, що є. Адже запаси обмежені, кажуть в міському департаменті охорони здоров'я. А для дорослих вакцини взагалі немає.
"Ми маємо частіші звернення дорослих осіб про те що вони би хотілися щепитися проти кору, на жаль поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей", - говорить Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.
Окрім Прикарпаття, багато хворих і на Львівщині. У трійці лідерів і Закарпаття. В селі Гордон Мукачівського району кір підхопили відразу два десятки учнів. Через це в школі оголосили карантин і скасували навчання до середини жовтня.
Загалом по країні кількість інфікованих сягла - понад тридцяти тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Україну лідером із захворюваності серед європейських країн.
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