Выходные и праздники в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В октябре 2018 года украинцев ждет ряд праздников.
Первый праздничный уик-энд у украинцев будет с субботы 13 октября и по понедельник 15 октября. Дополнительный выходной появился в связи с празднованием Дня защитника Украины.
Молодой государственный праздник отмечается 14 октября с 2014 года, а с 2015 - является выходным днем.
14 октября христианство отмечает также большой церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2018 году 14 октября приходится на воскресенье, а значит выходной день переносится на понедельник.
7 октября 2018 года все украинские педагоги будут отмечать День учителя. В Украине чествуют учителей ежегодно в первое воскресенье октября вот уже несколько десятков лет подряд.
В то же время 5 октября, начиная с 1966 года, во всем мире празднуют World Teachers' Day (Международный день учителя). Это значит, что праздничный период у отечественных педагогов будет длиться с пятницы по воскресенье, хотя дополнительных государственных выходных не предусмотрено.
Хэллоуин - празднуют во всех англоязычных странах 31 октября накануне Дня всех святых. В конце прошлого века традиция празднования Хэллоуина возникла и в других странах, в том числе и в Украине. Хэллоуин в 2018 выпадает на будний день - среду.
Календарь праздников на октябрь:
Ранее мы писали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь.
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