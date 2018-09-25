Певица Ани Лорак показала новое фото из Сочи. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица позирует с букетом цветов.

Многим фанатам снимок понравился, однако нашлись и те, которые раскритиковали ее за увлечение пластикой.

"Была красивая и в миг изуродовала себя", "Ну у Лорак и ротяра", "Хотя и харя у Лорак - ботоксом напичкана, а все равно - кошелка старая", "А в глазах такая уставшая".

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "засветила" грудь.