"Изуродовала себя": Ани Лорак жестоко раскритиковали (фото) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак показала новое фото из Сочи. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото певица позирует с букетом цветов.
Многим фанатам снимок понравился, однако нашлись и те, которые раскритиковали ее за увлечение пластикой.
"Была красивая и в миг изуродовала себя", "Ну у Лорак и ротяра", "Хотя и харя у Лорак - ботоксом напичкана, а все равно - кошелка старая", "А в глазах такая уставшая".
Спасибо за тёплый приём! #swissotelkamelia @swissotelkamelia
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "засветила" грудь.
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