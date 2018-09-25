Во вторник, 25 сентября, в Одессе мужчина выжил, выпрыгнув с седьмого этажа жилого дома. Об этом сообщает УНИАН.

Потерпевший остался жив, так как падение смягчили ветви растущих возле дома деревьев.

Мужчину в больницу увезла машина скорой помощи. На место прибыла оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего.

Предполагается, что гражданин пытался совершить самоубийство.

Ранее мы писали о том, что в Одессе охранник пиццерии убил посетителя.