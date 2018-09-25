В Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив [ Редактировать ]
Во вторник, 25 сентября, в Одессе мужчина выжил, выпрыгнув с седьмого этажа жилого дома. Об этом сообщает УНИАН.
Потерпевший остался жив, так как падение смягчили ветви растущих возле дома деревьев.
Мужчину в больницу увезла машина скорой помощи. На место прибыла оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего.
Предполагается, что гражданин пытался совершить самоубийство.
Ранее мы писали о том, что в Одессе охранник пиццерии убил посетителя.
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