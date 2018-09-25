Карпаты продолжает засыпать снегом, на горе Поп Иван толщина покрова достигает уже более 5 см. Видео с вершины горы публикует спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook.

Как передает Черногорский горный поисково-спасительный пост, на горе Поп Иван Черногорский, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей утром температура воздуха достигала 5 градусов мороза.

Сообщается также, что снег в понедельник, 24 сентября, прошел и на горнолыжном курорте Драгобрат.

Ранее мы публиковали фото с горы Поп Иван.