В Украине выпал первый снег: появились видео [ Редактировать ]
Карпаты продолжает засыпать снегом, на горе Поп Иван толщина покрова достигает уже более 5 см. Видео с вершины горы публикует спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook.
Как передает Черногорский горный поисково-спасительный пост, на горе Поп Иван Черногорский, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей утром температура воздуха достигала 5 градусов мороза.
Сообщается также, что снег в понедельник, 24 сентября, прошел и на горнолыжном курорте Драгобрат.
Ранее мы публиковали фото с горы Поп Иван.
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