В регионе Тоскана на севере Италии вспыхнул масштабный лесной пожар. В результате этого власти эвакуировали около 500 человек, сообщает AFP.

Пожар начался недалеко от города Пиза и быстро распространился из-за сильного ветра. По состоянию на утро вторника, 25 сентября, огонь охватил около 600 гектаров. В Местной полиции предположили, что возможно, это был поджог.

Stanotte sentivo puzza di bruciato ma pensavo di starmela sognando. Stamattina scopro che a pochi km da qui è successo questo.

Madonna mia.#MonteSerra pic.twitter.com/73oaSL8dNH — sofffete 🐺🌻 (@uncuorechevive) 25 сентября 2018 г.

В тушении огня задействованы 80 пожарных расчетов, около 50 добровольцев и два самолета. Пожарные сообщают, что огонь пока полностью не потушили.

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