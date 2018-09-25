В Италии вспыхнул масштабный лесной пожар [ Редактировать ]
В регионе Тоскана на севере Италии вспыхнул масштабный лесной пожар. В результате этого власти эвакуировали около 500 человек, сообщает AFP.
#Incendio #Calci— Protezione Civile Regione Toscana (@ProtCivileRT) 25 сентября 2018 г.
Le impressionanti immagini dell'incendio divampato stanotte sul #MonteSerra pic.twitter.com/xjRxbgGryj
Пожар начался недалеко от города Пиза и быстро распространился из-за сильного ветра. По состоянию на утро вторника, 25 сентября, огонь охватил около 600 гектаров. В Местной полиции предположили, что возможно, это был поджог.
Stanotte sentivo puzza di bruciato ma pensavo di starmela sognando. Stamattina scopro che a pochi km da qui è successo questo.— sofffete 🐺🌻 (@uncuorechevive) 25 сентября 2018 г.
Madonna mia.#MonteSerra pic.twitter.com/73oaSL8dNH
В тушении огня задействованы 80 пожарных расчетов, около 50 добровольцев и два самолета. Пожарные сообщают, что огонь пока полностью не потушили.
Ранее мы сообщали о том, что в Днепре произошел масштабный пожар.
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