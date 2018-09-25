Пользователь Twitter под псевдонимом modokinatu опубликовал короткий видеоролик с улыбающейся ящерицей, который мгновенно покорил пользователей соцсетей. На видео, геккон медленно подходит к стенке террариума, мило улыбаясь в камеру, пишет "Медуза".

Другие пользователи увидели в ящерице самих себя в разных жизненных ситуациях, и начали активно комментировать видеоролик.

"Как я подхожу к отцу, когда мне от него что-нибудь нужно", - пишет один пользователь Twitter.

"Именно так я каждые выходные подползаю к тебе в кровати, чтобы разбудить :)", - написал второй.

"Когда открываешь пачку жвачки в школе", - отметил третий.

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