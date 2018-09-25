На границе Украины с Польшей образовалась масштабная пробка [ Редактировать ]
Во вторник, 25 сентября, на украинско-польской границе во Львовской области по состоянию на 12:00 образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.
В частности, указано, что самые большие очереди собрались в пропускных пунктах Рава-Русская - Гребенное (150 пассажирских и 90 грузовых транспортных средств), Краковец-Корчева (120 пассажирских и 210 грузовых) и Шегини - Медика (80 пассажирских и 160 грузовых).
Значительно меньшие накопления транспортных средств в пунктах пропуска Грушев - Будомеж (30 пассажирских) и Смильниця - Кросценко (20 пассажирских).
В то же время в пункте пропуска Угринов - Долгобичув очередей нет.
"Одной из причин накопления транспортных средств является так называемая "тихая" забастовка польских контрольных служб на границе", - говорится в сообщении.
В связи с этим таможенники просят граждан, планирующих поездки за границу, учесть эту информацию и следить за состоянием накопления транспортных средств перед пунктами пропуска, расположенными на территории Львовской области.
Ранее мы сообщали, что Беларусь усиливает границу с Украиной.
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