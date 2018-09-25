В центре Киева легковой автомобиль "протаранил" троллейбус (фото) [ Редактировать ]
Сегодня, 25 сентября, в Киеве иномарка "Шкода" врезалась в троллейбус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на пересечении улиц Деревлянской и Мельникова. К счастью, обошлось без пострадавших.
На данный момент в районе ДТП пробки не наблюдаются.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге маршрутка с людьми "влетела" в дерево.
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