Сегодня, 25 сентября, в Киеве иномарка "Шкода" врезалась в троллейбус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на пересечении улиц Деревлянской и Мельникова. К счастью, обошлось без пострадавших.

На данный момент в районе ДТП пробки не наблюдаются.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге маршрутка с людьми "влетела" в дерево.