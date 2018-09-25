Армия Израиля продолжит проводить военные операции в Сирии, заявил министр обороны Авигдор Либерман. Он отметил, что курс Еврейского государства в отношении Сирии остается неизменным, несмотря на обвинения России в том, что израильские ВВС подставили под удар ПВО Сирии российский самолет Ил-20.

"Мы действуем осмотрительно и ответственно. Ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика", - цитирует Times of Israel слова главы оборонного ведомства.

Либерман подчеркнул, что Израиль не намерен договариваться с Россией через СМИ.

"Мы действовали так, как действуем всегда, по той же схеме координации действий [с Россией], что и всегда, и мы будем действовать так же в дальнейшем». Он подчеркнул, что ответственность за инцидент с Ил-20 лежит на Сирии и армии президента страны Башара Асада. «Таковы факты", - добавил министр.

Он подчернкул, что в Израиле ясно дали понять, что не позволят Сирии стать плацдармом для Ирана в борьбе с Еврейским государством.

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