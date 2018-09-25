Во время выступления цирка в российском Магнитогорске тигрице стало плохо. Вопиющий случай произошел во время шоу Карины и Артура Багдасаровых. Тигрица Зэна после прыжка через два горящих кольца потеряла сознание и забилась в конвульсиях, передают "Факты".

Бедное животное потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону. Видео с экзекуцией над изможденной тигрицей попало в социальные сети и вызвало шкал критики в адрес Багдасаровых.