Тыкал палкой и тащил за хвост: у тигрицы случился приступ прямо на арене (видео) [ Редактировать ]
Во время выступления цирка в российском Магнитогорске тигрице стало плохо. Вопиющий случай произошел во время шоу Карины и Артура Багдасаровых. Тигрица Зэна после прыжка через два горящих кольца потеряла сознание и забилась в конвульсиях, передают "Факты".
Бедное животное потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону. Видео с экзекуцией над изможденной тигрицей попало в социальные сети и вызвало шкал критики в адрес Багдасаровых.
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