ONUKA сняла клип на свалке мусора (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская группа ONUKA представила новый клип на песню Strum, который был снят на свалке бытовых отходов под Киевом. Режиссером видео выступил украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев, пишет "РБК-Украина".
Съемки проходили в Подгорцах, где находится главная свалка бытовых отходов Киева. За десятилетия существования свалка выросла до размеров 27-этажного дома. ONUKA – одна из наиболее социально активных исполнителей Украины. Лидер группы Ната Жижченко поддерживает “Марш за права животных”, публично отказывается от ношения меха и кожи.
24 сентября стартовала новая инициатива ECOSTRUM – совместный проект группы с общественной организацией No Waste “Україна без сміття”. Начало ей положила масштабная видеоработа на композицию Strum от ONUKA.
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