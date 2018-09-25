Известная украинская группа ONUKA представила новый клип на песню Strum, который был снят на свалке бытовых отходов под Киевом. Режиссером видео выступил украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев, пишет "РБК-Украина".

Съемки проходили в Подгорцах, где находится главная свалка бытовых отходов Киева. За десятилетия существования свалка выросла до размеров 27-этажного дома. ONUKA – одна из наиболее социально активных исполнителей Украины. Лидер группы Ната Жижченко поддерживает “Марш за права животных”, публично отказывается от ношения меха и кожи.

24 сентября стартовала новая инициатива ECOSTRUM – совместный проект группы с общественной организацией No Waste “Україна без сміття”. Начало ей положила масштабная видеоработа на композицию Strum от ONUKA.