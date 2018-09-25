Війна на Донбасі: поранили чотирьох бойовиків [ Редактировать ]
На сході України минулої доби майже три десятки обстрілів з боку російських окупантів. В українському війську без втрат. Захисники Південного на Луганщині зафіксували розриви близько десятка ворожих мін 120-го калібру.
Прицільний мінометний вогонь противник вів також біля Золотого, Пісків, Гнутового і Мар'їнки. По захисниках Водяного - атакував з БМП. Українські бійці змушені були давати відсіч.
За даними розвідки, одного бойовика знищено, чотирьох поранено.
Наша знімальна група побувала на одному з передових опорних пунктів армійців на авдіївському плацдармі. Ось репортаж.
"Ну там вечерные прострелы, да а так на самом деле тишина. Аж даже бывает настораживает".
Це околиці Авдіївки. Передова. Звідси все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого лічені кілометри. І зараз тут, на диво, тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї.
"Буквально вот после смерти Захарченка, вот что-то у них там случилось, что вот все, аж сами в замешательстве не знаем, что и думать", - говорить Вадим, військовослужбовець ЗСУ.
Та хлопці кажуть, саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш - вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли.
Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають. Армійці певні - це гості з-за "поребрика".
"По ходу в паре работают, как фахивци работают короче, то бишь один смотрит, наблюдает, а второй отрабатывает по корректировке наводчика грубо говоря. По возможности отвечаем", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.
Військові розповідають, зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили.
"Противник с ПК, с пулемета Калашникова, простреливал прямо над гражданскими и потом через полчаса запустил СПГ. Там была наблюдательная миссия и здесь работала, ну я просто не пойму почему, они же знали, что там работают гражданские", - каже Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
"И вот они наблюдают в тепловизоре движения наши, вот парень тут наблюдал, наблюдал как бы раз, два, три нормально а на четвертый посмотрел, отошел а они наспали сюда", - каже Вадим, військовослужбовець ЗСУ.
Тож навіть попри відносну тишу солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів.
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