В Украине количество случаев заболеваемости корью в период с 17 по 23 сентября увеличилось по сравнению с предыдущей неделей (с 10 по 16 сентября) на 28% – до 563 человек, 378 из них – дети.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины во вторник, 25 сентября.

Отмечается, что рост заболеваемости корью был прогнозируемым.

"Из-за группового пребывания детей в учебных заведениях риск заболеть корью и другими инфекционными заболеваниями увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты в соответствии с календарем вакцинации прививки", – говорится в сообщении.

В целом с начала нынешнего года корью заболели 31443 человек, 18686 из них – дети.

Подчеркивается, что по состоянию на 20 сентября в стране имелось в наличии более 700 тысяч доз вакцин.

Ранее мы сообщали, что непривитым детям запретили ходить в детсады и школы.