Корь в Украине: количество заболевших резко увеличилось [ Редактировать ]
В Украине количество случаев заболеваемости корью в период с 17 по 23 сентября увеличилось по сравнению с предыдущей неделей (с 10 по 16 сентября) на 28% – до 563 человек, 378 из них – дети.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины во вторник, 25 сентября.
Отмечается, что рост заболеваемости корью был прогнозируемым.
"Из-за группового пребывания детей в учебных заведениях риск заболеть корью и другими инфекционными заболеваниями увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты в соответствии с календарем вакцинации прививки", – говорится в сообщении.
В целом с начала нынешнего года корью заболели 31443 человек, 18686 из них – дети.
Подчеркивается, что по состоянию на 20 сентября в стране имелось в наличии более 700 тысяч доз вакцин.
Ранее мы сообщали, что непривитым детям запретили ходить в детсады и школы.
по теме
Отравление школьников в Днепре: установлена причина
В Госпродпотребслужбе назвали наиболее вероятную причину отравления учеников
На Донеччині двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм
Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина, - повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації у важкому стані
В Киеве на мусорке нашли мертвую девочку
В Соломенском районе Киева прохожие обнаружили мертвую девочку и вызвали соответствующие службы
"Праздник победителей 2018": Благотворительный фонд "Таблеточки" организовал семейный пикник для детей, победивших рак
Сейчас в Украине рак побеждают около 55 процентов детей, но этот показатель может быть и выше,- убеждены организаторы праздника
Скандал на Волині: чому батьки не пускають дітей до місцевої школи?
Блокувати школу - незаконно, - кажуть районні чиновники, але директор проти волі громади йти не хоче, і відмовився працювати в таких умовах