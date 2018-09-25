National Geographic показав реконструкцію падіння літака MH370 (відео) [ Редактировать ]
Американський телеканал National Geographic показав реконструкцію падіння літака MH370, що зник над Південно-китайським морем у березні 2014.
Фахівці припускають, що літак потрапив в аномальну атмосферну пастку. Після чого близько шести годин летів у хибному напрямку, доки не закінчилося пальне. Сам лайнер і людей, які були на борту, досі не знайшли. Виявили лише кілька уламків в Індійському Океані - за чотири тисячі кілометрів від імовірного місця падіння.
Рейс MH370 прямував із Куала-Лумпур до Пекіна. На його борту було 239 людей. Усіх визнали загиблими.
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