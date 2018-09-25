Американський телеканал National Geographic показав реконструкцію падіння літака MH370, що зник над Південно-китайським морем у березні 2014.

Фахівці припускають, що літак потрапив в аномальну атмосферну пастку. Після чого близько шести годин летів у хибному напрямку, доки не закінчилося пальне. Сам лайнер і людей, які були на борту, досі не знайшли. Виявили лише кілька уламків в Індійському Океані - за чотири тисячі кілометрів від імовірного місця падіння.

Рейс MH370 прямував із Куала-Лумпур до Пекіна. На його борту було 239 людей. Усіх визнали загиблими.