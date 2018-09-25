Смертельна ДТП у Чернівцях: розслідування досі не провели [ Редактировать ]
А от розслідування смертельної ДТП у Чернівцях досі не зрушило з місця. Нагадаю, вночі 16 вересня патрульні на великій швидкості насмерть збили перехожого. За словами очевидців, це сталося на зебрі. А за версією слідства - за кілька метрів від неї.
Ситуацію міг би прояснити відеореєстратор патрульної автівки, але, як виявилося, він зник. Пізніше його таки відшукали, проте запису тієї ночі на ньому не було. В управлінні СБУ сьогодні відзвітували: будуть з'ясовувати, хто видалив відео. І взагалі - чи був пристрій увімкнений на момент аварії.
"Оглядом картки і самого відеореєстратора встановлено, що із наявних 32 гігабайтів пам`яті картки зайнято всього 10 мегабайт. Не те, що в той момент не здійснювався запис, а очевидно будь яких матеріалів на картці немає", - говорить Олег Пелепюк, заступник прокурора Чернівецької області.
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