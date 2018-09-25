Чергова ДТП з маршруткою сталася в Кривому Розі. Постраждало десятеро пасажирів і водій. Усіх доправили до лікарні. Кільком надали першу допомогу і відпустили додому.

Попередньо вдалося встановити, що шістдесяти дворічний водій знепритомнів за кермом. І некерований мікроавтобус врізався в дерево.

"Я сидела сзади него и смотрела ему в затылок в том момент пока он кашлял. И все секунда дела. Я слышала кашель, не нормальный кашель, потом крики в маршрутке и все", - розповідає Наталія Полтава, постраждала.