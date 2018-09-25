ДТП з маршруткою в Кривому Розі: постраждали 11 людей [ Редактировать ]
Чергова ДТП з маршруткою сталася в Кривому Розі. Постраждало десятеро пасажирів і водій. Усіх доправили до лікарні. Кільком надали першу допомогу і відпустили додому.
Попередньо вдалося встановити, що шістдесяти дворічний водій знепритомнів за кермом. І некерований мікроавтобус врізався в дерево.
"Я сидела сзади него и смотрела ему в затылок в том момент пока он кашлял. И все секунда дела. Я слышала кашель, не нормальный кашель, потом крики в маршрутке и все", - розповідає Наталія Полтава, постраждала.
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