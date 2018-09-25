У Львівській опері пройшли навчання рятувальників [ Редактировать ]
Навчальна тривога у Львівській опері. Чи готові люди та техніка до надзвичайних ситуацій у місцях масового скупчення - сьогодні перевіряли рятувальники міста Лева. Розповідає Галина Якушко.
Шоста ранку. Близько сотні рятувальників оточили Оперний театр імені Крушельницької. Розгортають рукава, підключають гідранти. До виходів з театру підганяють 15 машин спецтехніки, зокрема колінчастий вал і автодрабину.
Пожежа в оперному театрі - таке умовне завдання отримали рятувальники. Тривога навчальна. Надзвичайники перевіряють готовність систем пожежогасіння, вивчають планування театру. Кажуть, воно доволі складне, адже споруду збудували понад сотню років тому.
"В першу чергу - це пошуки рятування потерпілих тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Тут в оперному театрі тільки 1040 посадочних місць. От в першу чергу ми звертали увагу на пошук і рятування потерпілих", - розповідає Микола Гуменюк, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Львівській області.
"Одного потерпілого виявили. - Де виявлено, в підвалі? - Так в підвалі".
Умовних потерпілих знайдено. Техніку випробувано: погасити пожежу навіть на куполі оперного вистачить сил.
"Це дуже важливий культурний об'єкт не лише у Львові, а в усій країні. Це об'єкт, який має не один поверх чи два поверхи тут є сцена, приміщення, які є в театрі", - говорить Тарас Курчик, заступник генерального директора з маркетингу та організації глядача Львівського національного театру оперу та балету імені Соломії Крушельницької.
Навчання рятувальники згодом планують повторити. І не лише в Оперному театрі, а й у Палаці Потоцьких та Львівській консерваторії.
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