Троє людей загинули в ДТП на Тернопільщині. Ще ціла родина постраждала. На автошляху біля села Чорний ліс зіткнулися "Жигулі" та "Фольксваген".

За попередньою інформацією, водій ВАЗа виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок лобового зіткнення - кермувальник та двоє пасажирок "Жигулі" загинули на місці. У поліції припускають, водій міг заснути за кермом. Подружжя з дитиною, яке їхало в іншій автівці, зараз у лікарні.

"У водія автомобіля "Фольцваген" відібрано взірці крові для подальшого дослідження на вміст алкоголю. Також у водія ВАЗ в Тернопільському морзі відібрано взірці крові для дослідження на алкоголь", - говорить Олександр Марченко, заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУ НП в Тернопільській області.