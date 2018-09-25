В ДТП на Тернопільщині загинули троє людей [ Редактировать ]
Троє людей загинули в ДТП на Тернопільщині. Ще ціла родина постраждала. На автошляху біля села Чорний ліс зіткнулися "Жигулі" та "Фольксваген".
За попередньою інформацією, водій ВАЗа виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок лобового зіткнення - кермувальник та двоє пасажирок "Жигулі" загинули на місці. У поліції припускають, водій міг заснути за кермом. Подружжя з дитиною, яке їхало в іншій автівці, зараз у лікарні.
"У водія автомобіля "Фольцваген" відібрано взірці крові для подальшого дослідження на вміст алкоголю. Також у водія ВАЗ в Тернопільському морзі відібрано взірці крові для дослідження на алкоголь", - говорить Олександр Марченко, заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУ НП в Тернопільській області.
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