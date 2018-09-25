Синод УПЦ призвал экзархов Константинопольского Патриархата покинуть Украину [ Редактировать ]
Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал Константинопольский Патриархат прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, а экзархов - покинуть Украину.
Об этом говорится в Журнале №17 решений Священного Синода, принятых 25 сентября на заседании в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.
"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - указано в журнале.
По мнению Синода, деятельность этих экзархов "нарушает межконфессиональный мир в Украине".
В то же время Священный Синод УПЦ приостановил сослужении епископата УПЦ с иерархами Константинопольского Патриархата.
Также члены Священного Синода УПЦ призвали верующих усилить молитвы о сохранении единства Православия.
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