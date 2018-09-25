Полузащитника "Реала" срочно прооперировали [ Редактировать ]
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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Иско был срочно прооперирован с диагнозом "острый аппендицит".
Как отмечает Marca, примерный срок восстановления игрока составляет один месяц. Иско может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который пройдет 28 октября.
В чемпионате Испании-2018/19 Иско провел пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Иско стал игроком "Реала" в 2013 году, перейдя в мадридский клуб из "Малаги".
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