Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Иско был срочно прооперирован с диагнозом "острый аппендицит".

Как отмечает Marca, примерный срок восстановления игрока составляет один месяц. Иско может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который пройдет 28 октября.

В чемпионате Испании-2018/19 Иско провел пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.



Иско стал игроком "Реала" в 2013 году, перейдя в мадридский клуб из "Малаги".

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