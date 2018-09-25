Как выспаться: 10 неочевидных причин плохого сна [ Редактировать ]
Вам постоянно не удается выспаться, а усталость чувствуется потов целый день? Кажется, что наладить сон проще простого: ложиться спать вовремя. Однако есть некоторые факторы, которые незаметно влияют на нас, и вот уже отдых получается неполноценным, а самочувствие становится все хуже с каждым днем.
Кроме всего прочего, есть и неочевидные причины того, почему сон не приносит бодрости, ведь очень важны условия, при которых вы засыпаете.
Слишком голодны перед сном
Возможно, вы увлекаетесь диетами и не едите после 18:00 или же просто не хотите на ночь нагружать организм едой. Конечно, переедание не будет способствовать хорошему сну, но и голод в этом деле не помощник. Сон на голодный желудок будет беспокойным (даже если вам не снятся пирожные). Поэтому небольшой перекус за 1 час до сна (около 150 калорий) - отличная идея. Он обеспечит тело энергией, которая поможет погрузиться в сон, как бы парадоксально это ни звучало. Повышение количества инсулина в крови способствует выработке гормона серотонина, который в том числе улучшает качество сна. Особенно это чувствуется после обеда. Лучшие вечерние перекусы - это орешки, кусочек индейки, несладкие фрукты.
Подремали в течение дня
Организм взрослого человека не нуждается в отдельном дневном сне, но при этом такой же человек нередко засыпает в кресле перед телевизором, в автобусе или на пассажирском сиденье автомобиля. Если вы дремлете в течение дня, то качество ночного сна может ухудшиться. С нарушением режима и неурочным сном связана и так называемая бессонница выходного дня, когда человек не может заснуть в воскресенье, а в понедельник утром чувствует себя просто разбитым. Если тянет в сон в течение дня, значит пора встать со стула и как следует потянуться. Приток кислорода к тканям организма увеличивается, улучшается кровообращение, и появляется бодрость.
Часто пропускаете завтрак
Казалось бы, какое отношение имеет завтрак к ночному сну? Завтрак работает как запуск биологических часов. Получив энергию в течение часа после пробуждения, организм начинает отсчитывать время до ночного сна. К тому же завтрак регулирует обмен веществ. Когда вы делаете слишком большие перерывы между приемами пищи или пропускаете завтрак, мозг решает, что телу грозит голод. Поэтому начинают вырабатываться гормоны стресса - кортизол и адреналин. В свою очередь эти гормоны могут спровоцировать бессонницу.
Забыли сделать уборку в спальне
Даже если вам кажется, что окружающий беспорядок вас не беспокоит, ваш мозг так не думает. Захламленное пространство влияет на подсознание. Считается, что наше сознание запечетлевает все, что нас окружает, и если последнее, что мы видели перед сном, были хаос и беспорядок, то и сон тоже будет хаотичным. К тому же пыль и духота еще никому не помогали уснуть. Одна из самых пыльных вещей, на которые мы, как правило, не обращаем внимания, - это шторы. Постарайтесь не держать в спальне лишних вещей и почаще делать влажную уборку, чтобы в комнате легче дышалось и крепче спалось.
Включили радиаторы на максимум
Отказаться от тепленькой спальни непросто, если вы не любите мерзнуть. Но даже если засыпать вам более комфортно в тепле, в течение ночи высокая температура лишь ухудшит качество сна. Если спать с открытым окном в холодное время года для вас сложно, просто проветривайте комнату перед сном. Наиболее комфортной для сна считается температура 21–22 °C.
Любите спать на животе
Любимая поза для сна у каждого своя, и психологические тесты даже нередко интерпретируют черты характера в зависимости от того, как человек любит спать. Однако полезные и не очень полезные позы для сна все же существуют. Лучше всего человек высыпается, если спит на спине или на боку. Поза на животе считается самой вредной, поскольку позвоночник и мышцы в этом положении не расслабляются, грудная клетка сдавливается, затрудняется дыхание. Эта поза наиболее вредна для тех, кто страдает заболеваниями сердца, легких или же атеросклерозом. Однако отказаться от любимого положения - это тоже стресс, поэтому стоит приучать себя засыпать по-другому постепенно.
Ваш питомец спит с вами
Спокойно спящие всю ночь животные - редкость. Особенно если дело касается кошек, которые имеют очень приблизительное понятие о личном пространстве. Поэтому, скорее всего, ваш сон в одной кровати с питомцем будет прерывистым и тревожным. Вы действительно чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь с кошкой на голове или всю ночь буквально висите на краешке кровати, потому что животное заняло все остальное пространство? Многие владельцы жалуются на недосып именно из-за того, что питомцы считают их спальню своей.
Перекусываете сладким перед сном
Мы уже выяснили, что перекус незадолго до сна - неплохое решение, однако только если речь идет не о сладостях. Сахар - пища для мозга, и чрезмерная мозговая активность ночью нежелательна: скорее всего, это вызовет у вас ночные кошмары. Если же речь идет о шоколаде, то помните, что он может спровоцировать бессонницу, поскольку содержит кофеин (при этом сорт шоколада не имеет значения).
Не знаете о "тайной жизни" ног
Чувствовать себя разбитым с утра можно из-за синдрома беспокойных ног, который не так легко обнаружить. Непроизвольные подергивания ног во время сна заставляют мозг постоянно пробуждаться, сон становится прерывистым и беспокойным. Такая проблема чаще встречается у пожилых людей, но и молодое поколение также не застраховано. Заподозрить ее можно в том случае, если вы долго не можете заснуть из-за неприятных ощущений в ногах, иногда просыпаетесь из-за судорог, а утром обнаруживаете, что простыня слишком смята. В тяжелых случаях показано медикаментозное лечение, но для начала нужно попробовать отказаться от кофе и других продуктов, которые содержат кофеин, а также проверить уровень гемоглобина в крови и при необходимости привести его в норму.
Подвергаетесь воздействию шума
Сон при постоянном фоновом шуме не является полноценным, и негативные последствия однозначно есть, даже если вы не просыпаетесь в течение ночи. Наш мозг фиксирует шум, и это в итоге проявляется усталостью, беспокойством и учащенным сердцебиением в течение дня. В зависимости от громкости шум влияет следующим образом: 30 дБ (шепот, тиканье часов) - не нарушает сон; 35–40 дБ (обычный разговор) - влияет на качество сна и может вызвать головную боль; 45–50 дБ (оживленный разговор, смех, храп) - может вызывать нервные расстройства; свыше 50 дБ - повышает риск развития инсульта.
Ущерб здоровью могут нанести резкие и громкие одиночные звуки, поэтому если вблизи дома находится железная дорога или оживленная магистраль, то лучше закрывать на ночь окна либо использовать беруши.
Читайте также, о чем нужно думать перед сном.
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