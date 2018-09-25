Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке во время переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском призвал ЕС усилить давление на Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха", - сообщил Цеголко.

По его словам, о необходимости большего привлечения европейских стран в процесс освобождения украинцев также шла речь на встрече с президентом Словакии и другими лидерами, которые приехали на Генассамблею ООН.

"Не менее важная тема всех переговоров - активизация усилий для развертывания миротворческой миссии на Донбассе. А также усиление противодействия незаконным действиям РФ в Азовском море", - отметил Цеголко.

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