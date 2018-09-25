Минсоцполитики использовало не по назначению 300 миллионов долларов иностранного кредита. Деньги брали у Международного банка реконструкции и развития на программы поддержки переселенцев. Как расходовались эти средства - проверила Счетная палата. Выяснили, что оплату жилья, например, компенсировали не всем.

Нардеп Каплин уверен: ситуация изменится, если переселенцы получат право голоса на выборах.

"Вывод один - о переселенцев вытирают ноги, неправильно распределяют средства, неправильно финансируют те программы, которые должны облегчить их жизнь сегодня, когда на востоке происходят военные действия. Переселенцы сегодня, к сожалению, лишены конституционного права голосовать за президента, за депутатов, за местные советы и наша задача, наша ответственность перед ними вернуть это право. Будут тогда и деньги на строительство, будут тогда и деньги на помощь, будет тогда простая процедура получения субсидий", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, глава Социалистической партии Украины.