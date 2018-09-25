В чем на этот раз общественные активисты обвиняют руководство НАК "Нафтогаза"? [ Редактировать ]
С 1-го октября цена газа для промышленности вырастет почти на 10 процентов. До 14 с половиной тысяч гривен за тысячу кубов, с учетом НДС. Это решение "Нафтогаза". Напомню, общественные активисты не раз обвиняли топ-менджмент монополиста в завышенных ценах и гигантских премиях.
За отказ раскрыть имена сотрудников, которые получили бонус за участие в Стокгольмском арбитраже, суд оштрафовал главу "Нафтогаза" Андрея Коболева почти на две тысячи гривен. При этом, общая сумма наград руководству НАКа превысила 45 миллионов.
Кроме того, журналисты программы "Наші гроші" сегодня опубликовали результаты расследования о том, что руководство компании-монополиста вывело через подставную фирму около полумиллиарда гривен, предназначенных для закупки программного обеспечения.
по теме
Руководство "Нафтогаза" представило новую бизнес-схему поставок газа: стоит ли опасаться конечному потребителю?
А пока менеджеры "Нафтогаза" презентовали новых игроков на украинском газовом рынке. Продажей топлива теперь займутся три новые компании, созданные "Нафтогазом". Какие опасности в этом видят эксперты? Об этом в материале
Цены на газ в Украине: в "Нафтогазе" заявили о повышении
НАК "Нафтогаз Украины" повысил на октябрь цены на природный газ
Миссия МВФ в Украине: какая цена на газ ждет украинцев?
То, чего так боялись простые украинцы и наши непростые политики, стало неизбежностью - тарифы на газ будут пересмотрены
Депутати вимагають відставки голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва
"Нафтогаз" звинуватили у завищенні тарифів
В Украине резко подорожал автогаз
Ряд сетей АЗС в Украине в период 21-24 сентября увеличили цены на сжиженный газ