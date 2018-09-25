С 1-го октября цена газа для промышленности вырастет почти на 10 процентов. До 14 с половиной тысяч гривен за тысячу кубов, с учетом НДС. Это решение "Нафтогаза". Напомню, общественные активисты не раз обвиняли топ-менджмент монополиста в завышенных ценах и гигантских премиях.

За отказ раскрыть имена сотрудников, которые получили бонус за участие в Стокгольмском арбитраже, суд оштрафовал главу "Нафтогаза" Андрея Коболева почти на две тысячи гривен. При этом, общая сумма наград руководству НАКа превысила 45 миллионов.

Кроме того, журналисты программы "Наші гроші" сегодня опубликовали результаты расследования о том, что руководство компании-монополиста вывело через подставную фирму около полумиллиарда гривен, предназначенных для закупки программного обеспечения.