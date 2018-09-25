Юристы из 23 стран приехали в Харьков на Международный юридический форум. Как повысить ценность украинского диплома и как будет развиваться мировое право в ближайшее время? Все подробности в нашем материале.

В зале Харьковского юридического университета ведущие правоведы Украины, иностранные делегации. Приехали представители Евросоюза и миссии ОБСЕ. Юристы принимают участие в тренингах и мастер-классах. Среди тем - корпоративное право, гендерное равенство, права человека и интеллектуальная собственность. В качестве докладчиков и экспертов - министры, представители органов юстиции и прокуратуры, судьи Верховного и Конституционного судов.

"Вчора відбулася визначна подія в діяльності нашого суду. Вперше з часів Революції гідності, з 2016 року, суд починає функціонувати в повному складі", - рассказал Станислав Шевчук, председатель Конституционного суда Украины.

Министр образования и науки говорит о проблеме трудоустройства юристов в Украине. Согласно данным Службы занятости, на девяносто одну вакансию претендуют тысяча безработных. Одна из причин - по мнению Лилии Гриневич - сомнительный уровень образования.

"Ми сьогодні працюємо над зміною концепції правничої освіти. Ми всі з вами зацікавлені в справедливих, добре освічених суддях і всіх решта правничих професіях, бо від цього дуже часто залежить доля громадян", - заявила Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.

Артур Булгаков - выпускник Харьковского юридического университета. Сейчас сам учит студентов.

"Мне бы хотелось почерпнуть не только для себя, но и для общества, чтобы общество понимало, что именно правовое государство, правовое общество - это будущее, это эволюция, которая нам просто необходима. И мы сможем жить лучше, когда все будет в рамках закона", - рассказывает Артур Булгаков, ассистент кафедры истории государства и права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Вслед за юристами и правоведами в Харькове соберутся участники экономического форума. Он начнется в субботу. Ожидают более шестисот представителей из тридцати пяти стран.

"Жодна економічна реформа не може бути впроваджена без юридичного обґрунтування та опрацювання. Тільки комплексний підхід може забезпечити розвиток країни. Тому ми робимо все для того, щоб і Харківщина в цілому, і Україна наразі мали можливості розвитку, запровадження нових програм, які реалізуються у інших іноземних країнах світу. Сьогодні порядок денний формується із тих нагальних питань, які турбують і науковців, і практиків всього світу", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской ОГА.

Начиная с этого года, юридический форум станет ежегодной площадкой для обсуждения вопросов правосудия в Украине.