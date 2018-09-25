В Украине вводят в оборот новые 20 гривен [ Редактировать ]
В Украине с сегодняшнего дня вводят в оборот новые 20 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Купюра отличается обновленным дизайном и высшим уровнем безопасности. Всего в этом году напечатают около 60 миллионов "новых двадцаток".
Старые банкноты из оборота не изымают.
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