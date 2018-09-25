Старые банкноты из оборота не изымают

В Украине с сегодняшнего дня вводят в оборот новые 20 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Купюра отличается обновленным дизайном и высшим уровнем безопасности. Всего в этом году напечатают около 60 миллионов "новых двадцаток".

Старые банкноты из оборота не изымают.