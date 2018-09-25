Заморозки, сильные порывы ветра и снег. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах.

Уже сегодня утром сразу несколько вершин покрылись снегом. Температура опустилась до 5 градусов ниже нуля. Усилился и ветер - до 6 метров в секунду.

Это только начало, говорят синоптики. Скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду.