В Карпатах ухудшаться погодные условия - ГСЧС [ Редактировать ]
Заморозки, сильные порывы ветра и снег. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах.
Уже сегодня утром сразу несколько вершин покрылись снегом. Температура опустилась до 5 градусов ниже нуля. Усилился и ветер - до 6 метров в секунду.
Это только начало, говорят синоптики. Скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду.
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