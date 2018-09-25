Под Николаевом поезд раздавил автомобиль, есть погибшие (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 сентября, скоростной поезд "Интерсити" "Киев-Херсон" на железнодорожном переезде протаранил автомобиль "Славуту".
Об этом сообщают "Новости-N" с места событий.
Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции "Лоцкино". Поезд "Интерсити" "Херсон-Киев" двигался со стороны Николаева в направлении Киева.
Водитель автомобиля "Таврия" проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции "Лоцкино".
Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил "Славуту" и отбросил её на расстояние около 200 метров.
В результате ДТП погибли местные жители - водитель и пассажир автомобиля "Славута". Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит.
После аварии на месте работает следственно-оперативная группа Баштанского райотдела полиции, ждут приезда следователя следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области.
После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Прибывший на место аварии дополнительный тепловоз отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в город Киев.
Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что велосипед с детьми попал под поезд.
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