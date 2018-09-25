Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть Киев. Такое решение принял Священный Синод Украинской православной церкви. Об этом заявил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. По его словам, украинская православная церковь считает "деятельность экзархов, назначенных Вселенским Патриархом, "антиканонической".

Синод Украинской православной церкви призвал патриарха Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ. Митрополит также отметил, что политики должны сделать все, чтобы страна и церковь жили в мире и понимании. Напомню, на прошлой неделе появилась информация, что уже в первой декаде октября может решиться вопрос о предоставлении Украине Томоса.

"Первым вопросом было сегодняшние обстоятельства - отношения с Константинопольским патриархом. Было обращение от Синода и верующих людей к патриарху - не делать поспешные вопросы, которые разделяют наше общество. Потому что ничего доброго не принесет так называемая автокефалия. И не надо смутить людей своими скорыми поспешными решениями. Второе, то, что было принято решение - обратится, чтобы так называемые экзархи оставили пределы нашей страны, оставили каноническую территорию. Так как они не имели права общаться с народом, с епископатом. И также мы попросили, чтобы все епископы не вступали в разговор, потому что это ни к чему хорошему не приведет", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.