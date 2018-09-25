Генассамблея ООН: о чем договорились Порошенко и Волкер [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Собеседники оценили перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Также подчеркивалась необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.
"Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Курт Волкер, в свою очередь, проинформировал Порошенко об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности о введении в список санкций еще 12-ти российских компаний.
Также президент Украины в Нью-Йорке во время переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском призвал ЕС усилить давление на Россию.
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