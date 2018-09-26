На Бессарабском рынке вспыхнул пожар (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошел пожар на территории Бессарабского рынка, сообщает "Информатор".
"Вызов на линию 101 поступил около 19:10. По словам посетителей, на территории рынка стоял запах гари, а в помещениях начал гаснуть свет. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Продавцов и посетителей рынка эвакуировали", - говорится в сообщении.
На место прибыло шесть единицы основной и специальной техники.
В 19:43 пожар локализовали, а по состоянию на 20:15 возгорание удалось полностью ликвидировать.
Ранее из-за пожара в центре Киева пришлось перекрыть движение транспорта.
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