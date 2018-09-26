Резали горло осколком: подростки пытались убить одногруппницу [ Редактировать ]
В Кременецком районе Тернопольской области ученики профтехучилища напали на свою одногруппницу и пытались перерезать ей горло разбитой бутылкой.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.
16-летние подростки устроили посиделки с алкоголем.
Как сообщили в полиции, для распития алкоголя подростки отправились в заброшенное помещение.
"23 сентября трое студентов высшего профессионального училища области, среди которых двое парней и девушка, решили отдохнуть. С собой взяли бутылку водки. Запивали алкоголь сладкой водой. Однако спиртного им не хватило, и они попросили прохожего докупить вина. Распивали спиртные напитки дети в заброшенных помещениях", - рассказали полицейские.
Во время пьянки девушка начала насмехаться над мальчиками, а те в ответ начали бить девушку палкой. Остановились лишь тогда, когда она потеряла сознание. Один из подростков решил ее убить, чтобы девушка не рассказала об избиение и попытался перерезать ей горло осколком бутылки.
"Несовершеннолетняя потеряла сознание после того, как один из одногруппников придушил ее. Чтобы подруга не рассказала о том, что произошло, он схватил стекло от разбитой бутылки и трижды попытался перерезать горло. Потерпевшую ребята оставили истекать кровью, а сами продолжили отдых в райцентре", - добавили правоохранители.
Через некоторое время девушка пришла в себя и смогла самостоятельно дойти до общежития, где комендант вызвала скорую. Девушку доставили в больницу.
Медики оценивают ее состояние как средне-стабильное и сообщают, что стекло несколько раз задело сонную артерию, но к счастью, ее не перерезало.
Девушка сообщила полиции, кто совершил на нее нападение и все подозреваемые задержаны. Они сознались в преступлении и на данный момент находятся в изоляторе временного содержания.
Также в Каменске подростки жестоко избили трех сверстников.
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