Чем опасны леденцы от кашля [ Редактировать ]
Аптечные леденцы от кашля зачастую не производят должного эффекта, тем более что многие из них содержат вредные консерванты, а продукция известных марок еще и стоит дорого, пишет politeka.
Большинство леденцов в лучшем случае не принесут организму ни вреда, ни пользы. Дело в том, что эти сладкие лекарства чаще всего только облегчают симптом болезни - кашель.
Само же заболевание, будь то простуда или бронхит, леденцы, конечно, не лечат. Устранив на какое-то время неприятные спазмы, мы снова и снова откладываем поход к врачу. Ведь нам стало легче, к чему идти на прием? А между тем болезнь прогрессирует.
Например, мокрый кашель является ничем иным, как защитной реакцией организма. В ответ на вирусную атаку слизистая начинает выделять мокроту, тем самым избавляясь от опасных микроорганизмов. Однако некоторые леденцы просто блокируют кашель, загоняя болезнь обратно.
Опасные компоненты
Прежде чем раскошелиться на чудо-леденцы, внимательно изучите этикетку. В состав многих леденцов от кашля входит немалое количество сахара, который категорически противопоказан тем, кто страдает диабетом.
Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики. Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям, младше 3-х лет.
Некоторые леденцы содержат различные синтетические добавки: красители, консерванты, ароматизаторы. Подобные ингредиенты не лучшим образом скажутся на здоровье аллергиков и больных, имеющих нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта.
У первых употребление леденцов может привести к сыпи, зуду, одышке, у вторых - к тошноте, отрыжке, изжоге, диарее и другим неприятным симптомам.
Большое количество сахара в леденцах категорически противопоказано лицам, страдающим диабетом. Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики.
Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям в возрасте младше 3-х лет.
В леденцы часто добавляют различные синтетические добавки: красители, ароматизаторы, консерванты. Такие средства от кашля могут вызвать аллергическую реакцию у аллергиков и лиц с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.
У первых может появиться сыпь, зуд, покраснения кожи, одышка. У вторых - тошнота, изжога, отрыжка, диарея и прочие неприятные симптомы.
Собственно, абсолютно здоровым людям (не отягощенным хроническими заболеваниями) такие "химические" леденцы тоже пользы не принесут.
Во время простуды или бронхита организм и так страдает от чрезмерной интоксикации, и дополнительные стрессы ему совсем не нужны.
Совсем недавно в Украине запретили популярный препарат от кашля.
по теме
Украинцы принимают смертельно опасный препарат - ученые
Нежелательным назвали применение препарата здоровыми людьми
Ученые нашли лекарство от рака кожи
Американские ученые успешно протестировали новое средство, которое дополняет терапию при лечении опасной опухоли кожи
"Побочный эффект": власти запретили популярный препарат
Власти Украины запретили популярный препарат для инфузий
Топ-5 мифов о высоком давлении
Миллионы людей страдают от гипертонии, необходимо обладать достаточной информацией, чтобы справиться с этой проблемой
Опасная кухня: какими блюдами мира не стоит злоупотреблять
Медики выяснили, какая национальная кухня самая вредная