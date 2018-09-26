Аптечные леденцы от кашля зачастую не производят должного эффекта, тем более что многие из них содержат вредные консерванты, а продукция известных марок еще и стоит дорого, пишет politeka.

Большинство леденцов в лучшем случае не принесут организму ни вреда, ни пользы. Дело в том, что эти сладкие лекарства чаще всего только облегчают симптом болезни - кашель.

Само же заболевание, будь то простуда или бронхит, леденцы, конечно, не лечат. Устранив на какое-то время неприятные спазмы, мы снова и снова откладываем поход к врачу. Ведь нам стало легче, к чему идти на прием? А между тем болезнь прогрессирует.

Например, мокрый кашель является ничем иным, как защитной реакцией организма. В ответ на вирусную атаку слизистая начинает выделять мокроту, тем самым избавляясь от опасных микроорганизмов. Однако некоторые леденцы просто блокируют кашель, загоняя болезнь обратно.

Опасные компоненты

Прежде чем раскошелиться на чудо-леденцы, внимательно изучите этикетку. В состав многих леденцов от кашля входит немалое количество сахара, который категорически противопоказан тем, кто страдает диабетом.

Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики. Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям, младше 3-х лет.

Некоторые леденцы содержат различные синтетические добавки: красители, консерванты, ароматизаторы. Подобные ингредиенты не лучшим образом скажутся на здоровье аллергиков и больных, имеющих нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта.

У первых употребление леденцов может привести к сыпи, зуду, одышке, у вторых - к тошноте, отрыжке, изжоге, диарее и другим неприятным симптомам.

Большое количество сахара в леденцах категорически противопоказано лицам, страдающим диабетом. Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики.

Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям в возрасте младше 3-х лет.

В леденцы часто добавляют различные синтетические добавки: красители, ароматизаторы, консерванты. Такие средства от кашля могут вызвать аллергическую реакцию у аллергиков и лиц с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

У первых может появиться сыпь, зуд, покраснения кожи, одышка. У вторых - тошнота, изжога, отрыжка, диарея и прочие неприятные симптомы.

Собственно, абсолютно здоровым людям (не отягощенным хроническими заболеваниями) такие "химические" леденцы тоже пользы не принесут.

Во время простуды или бронхита организм и так страдает от чрезмерной интоксикации, и дополнительные стрессы ему совсем не нужны.

Совсем недавно в Украине запретили популярный препарат от кашля.